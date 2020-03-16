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Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar

Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar Kuzey Ege sabaha kar ile uyandı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti.

16.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları 'nda mahsur kaldılar
Kuzey Ege sabaha kar ile uyandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı.
Sabah erken saatlerde Kazdağları'nda başlayan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde özellikle Edremit-Yenice Karayolu Hanlar ve Kapanca mevkiinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışı için hazırlıksız olan sürücüler karlı yollarda ilerleyemedi. Birçok sürücüde araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yağış olan bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler yetkililerden bir an önce yardım istediler. Kimi sürücülerde araçlarını çevredekilerin yardımıyla ilerletmeye çalıştı. Bölgede kamyonlar, otobüsler, çok sayıda hafif ticari araç ve çok sayıda otomobil yolun kardan temizlenmesi için yardım bekliyor. Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar

Kaynak: İHA

Etiketler : Kazdağları, Edremit, Sabah, 3. Sayfa

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