Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar Kuzey Ege sabaha kar ile uyandı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti.
16.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları 'nda mahsur kaldılarKuzey Ege sabaha kar ile uyandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde Kazdağları'nda başlayan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde özellikle Edremit-Yenice Karayolu Hanlar ve Kapanca mevkiinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışı için hazırlıksız olan sürücüler karlı yollarda ilerleyemedi. Birçok sürücüde araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yağış olan bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler yetkililerden bir an önce yardım istediler. Kimi sürücülerde araçlarını çevredekilerin yardımıyla ilerletmeye çalıştı. Bölgede kamyonlar, otobüsler, çok sayıda hafif ticari araç ve çok sayıda otomobil yolun kardan temizlenmesi için yardım bekliyor.
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde; Kazdağları'nda sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde Kazdağları'nda başlayan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde özellikle Edremit-Yenice Karayolu Hanlar ve Kapanca mevkiinde etkili olan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Kar yağışı için hazırlıksız olan sürücüler karlı yollarda ilerleyemedi. Birçok sürücüde araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yağış olan bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler yetkililerden bir an önce yardım istediler. Kimi sürücülerde araçlarını çevredekilerin yardımıyla ilerletmeye çalıştı. Bölgede kamyonlar, otobüsler, çok sayıda hafif ticari araç ve çok sayıda otomobil yolun kardan temizlenmesi için yardım bekliyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kar ve tipi nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kaldılar
Etiketler : Kazdağları, Edremit, Sabah, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü