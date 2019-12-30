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Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan ve 2 çoban yaylada mahsur kaldı.

30.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:48 Kar ve tipi nedeniyle koyun sürüsüyle yaylada mahsur kaldılar

MANİSA'nın ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvan ve 2 çoban yaylada mahsur kaldı.

Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi 1600 rakımlı Dedekavak mevkisinde, aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 200 koyun ve kuzu mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle, küçükbaş hayvanlarını yayladan indirmeye çalışan Kenan Yılmaz ve Halil Ertürk, Alaşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Alaşehir Belediyesi'nin kapanan yolları açmak için greyderleri mahalleye gönderdiği bildirildi.



Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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