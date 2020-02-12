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Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

12.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:16
'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yukarı Düzmeydan köyü yolunda 5 araçta bulunan 28 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.
Donma tehlikesi de geçiren 28 kişi, kendilerini kurtarmak için seferber olan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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