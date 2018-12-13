Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan İki İşçi Kurtarıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:55



13 Aralık 2018 Perşembe 11:55

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki maden ocağında rahatsızlanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, mahalleye bağlı Tufanbeyli Yaylası'nda bulunan çinko maden ocağında çalışan iki işçi rahatsızlandı.Akşam aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, işçilerin hastaneye ulaştırılabilmesi için AFAD ekiplerinden yardım istendi.İhbarı alan ekipler, 5 personel, bir arazi aracı ve bir amfibik araçla yaylaya ulaştı.Rahatsızlanan işçiler, AFAD ekiplerince ambulansa ulaştırılarak ilçe merkezindeki hastaneye gönderildi.