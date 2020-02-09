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Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle kapatılan yollar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

09.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:24Kar ve tipi nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşım kontrollü sağlanıyor
ve 'te kar ve tipi nedeniyle kapatılan yollar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah yoğun kar ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in ilçesi arasındaki kara yolu, Van-Başkale Güzeldere mevki ve Van- Kurubaş geçidi yapılan çalışmalar sonrası açıldığı bildirildi.
Açıklamada, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.
Bitlis Valiliğinden de dün gece yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollarda araçların zincir takmaları şartıyla geçişine izin verildiği duyuruldu.
Açıklamada, çığ riski nedeniyle kapatılan Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan, Bitlis-Mutki ile Bitlis-Rahva-Tatvan, Tatvan-Van ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık kara yolların da zincir takmaları şartıyla araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği ifade edildi.

Gürpınar, Bitlis, Tatvan, Van, Güncel

Kaynak: AA

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