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Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

26.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:23
'in ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hizan kara yolunun Panor Dağı bölgesinde sürücüler, etkili olan olumsuz hava koşulları ve sisten dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçların kara saplandığı yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçları bulundukları yerden çıkararak, yolu açtı.
Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından sürücüler, ilerlemeye başladı.
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı

Tatvan, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA


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