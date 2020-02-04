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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

04.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:26
'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Erzincan- kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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