Kar ve tipi Van ve Hakkari'de ulaşımı aksattı

Van
ve Hakkari
'de etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamlara neden oldu.
Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede dün başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van- Bahçesaray
, Hakkari-Şırnak ve Yüksekova-Dağlıca kara yolları ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Depin mevkisi ile Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde de tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.