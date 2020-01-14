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Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı

Erzurum Palandöken'de akşam saatlerinde mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi tarafından kurtarıldı.

14.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:15Kar ve tipide mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi kurtardı
'de akşam saatlerinde mahsur kalan araçlar macera offroad ekibi tarafından kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına düşen Tekman Palandöken yolu güzergahını kar nedeni ile kapanmasından dolayı mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi macera offroad araçlarının olay yerine intikal etmesi ile mahsur kalan araçları ve vatandaşları yaklaşık 4 saat mücadelenin ardından bulundukları yerden kurtararak Güvenli bölgeye sevk edildi.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş mahsur kalan bölgeye yaklaşık 2 buçuk saatte vardıklarını ve soğuk nedeniyle çalışır vaziyette olan araçların birinin yakıtının bitmesinden dolayı donmak üzere olduklarını ve vatandaşları kurtararak Güvenli bölgeye ulaştırdıklarını belirtti. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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