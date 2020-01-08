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Kar ve tipiden yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye yetiştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

08.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:52 Kar ve tipiden yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye yetiştirildi
'in ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dömez köyünde yaşayan 34 yaşındaki Bayram Ateş, aniden rahatsızlandı.
Yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyen Ateş'in yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından 112 Acil Sağlık görevlilerinin hastanın evine ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı Bayram Ateş, Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ateş'in, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Bayram Ateş, Bilecik, Söğüt, Güncel

Kaynak: AA

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