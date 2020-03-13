Menü
Haberler ›› Spor ››Kar Voleybolu Dünya Kupası ertelendi - Spor

Kar Voleybolu Dünya Kupası ertelendi

Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Kar Voleybolu Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.

13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Kar Voleybolu Dünya Kupası ertelendi
Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Kar Voleybolu Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.

12-15 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan Kar Voleybolu Dünya Kupası, iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Erciyes Kayak Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınının komşu ülkeler dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde de hızla yayılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve ilgili tüm makamlarca gerekli kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm sosyal ve sportif etkinlikler ülke genelinde iptal edilmiştir. Bu kapsamda Kayseri Erciyes'te 12-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kar Voleybolu Dünya Kupası iptal edilerek ileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayak Merkezi, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Spor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Spor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Spor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı