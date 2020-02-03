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Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kar Festivali, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

03.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:16Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

MERSİN'de Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kar Festivali, Kar Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası grup eleme maçlarının ardından final müsabakası ile son buldu. 6 erkek ve 6 bayan takımı olmak üzere toplam 48 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve festivale katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyonada birinci olan Simge Yalçın, Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Yasin Baysal, Ali Cebeci, Mehmet Çıvgın ve İbrahim Çandır ise Türkiye'yi Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon takımlar ise 2020 yılı nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Şampiyona, grup maçları ile başladı. Final grubu Play Off Müsabakaları ile devam eden şampiyonanın final maçları ise yine aynı gün oynandı. Derece giren ilk dört takıma Toroslar Belediyesi'nce toplam 20 bin TL para ödülü verildi.



Türkiye Voleybol Federasyonu, Toroslar, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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