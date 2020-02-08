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Kar yağan Elazığ'da, çadır kentte yaşam

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çadır kentlerde yaşamaya başlayan aileler güne karla uyandı, çocuklar kartopu oynadı.

08.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:03Kar yağan Elazığ'da, çadır kentte yaşam
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çadır kentlerde yaşamaya başlayan aileler güne karla uyandı, çocuklar kartopu oynadı.

24 Ocak merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören depremzedeler kenttin farklı noktalarına AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent genelini olduğu gibi çadır kentleri de beyaza bürüdü. Sabah saatlerinden itibaren çadırlarından çıkan çocuklar kar yağışının tadını çıkardı. Ekiplerin sıcak çorbasıyla ısınan çocuklar, karda oyunlar oynadı. Kar ayrıca görsel güzelliklerde oluşturdu.

Kar yağışının başladığını aktaran depremzedelerden Ahmet Şeker, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizimle ilgileniyor. Her türlü yardımı bizlere sağlıyorlar. Kar buradaki yaşamımız etkiliyor. Zorluklar çekiyoruz. Ama olsun buna da şükür devlet bize başımızı sokacak bir yer verdi" dedi.

Devlet bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Yılmaz Bingöl ise "Allah'tan gelen bir şey katlanmak zorundayız. Çocuklarım korkuyor. Allah devletin eksikliğini vermesin bu kar yağışında hiç olmazsa bir çadırımız var. Burada başkan ne yapılabilir. En fazla çadır kurulabilir. Odun var kömür var, ancak bu kadar olur" diye konuştu.

Çocuklarda kar yağışının güzel olduğunu dile getirerek, kar topu oynadıklarını söyledi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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