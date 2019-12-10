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Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

10.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:17Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. ile arasında bulunan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalanların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Yollar buz tuttu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin rakımlı Suvara Kodra geçidinde kar yağışı etkili oldu. Buz tutan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede gece gündüz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yüksek rakımlı olan geçitte mahsur kalan onlarca araç iş makineleri yardımıyla teker teker yoldan çıktıkları yerden çıkarılıyor. - ŞIRNAK

Güneydoğu Anadolu, Hakkari, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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