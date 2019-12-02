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Kar yağınca kış cenneti Erzurum'da kartpostallık görüntüler oluştu

Parktan genel görüntü Parktaki hayvanlardan görüntü Bitki ve ağaçlardan görüntü Çocukların parkta gezmesi Kış cenneti Erzurum'da karla gelen doyumsuz tabiat güzelliği Türkiye'nin en fazla kar yağışının yaşandığı illerden Erzurum'da karın günlük yaşamı etkilemesinin yanında tabiatı...

02.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28
Parktan genel görüntü
Parktaki hayvanlardan görüntü
Bitki ve ağaçlardan görüntü
Çocukların parkta gezmesi
Kış cenneti 'da karla gelen doyumsuz tabiat güzelliği
'nin en fazla kar yağışının yaşandığı illerden Erzurum'da karın günlük yaşamı etkilemesinin yanında tabiatı doyumsuz güzelliğe bürüdü
ERZURUM - Türkiye'nin en fazla kar yağışının yaşandığı illerden Erzurum'da, günlük yaşamı çileye dönüştüren kar yağışı tabiatta karpostallık görüntüler oluşturdu.
Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle vatandaş ve sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, kar yağışı bir taraftan çile yaşatırken diğer taraftan da tabiatı beyaza bürüyerek görsel şölen sundu.
Yağışla beyaza bürünen ve ağaç, çalı ile çiçeğin oluşturduğu ortalama 150 bitki çeşidinin yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Park, kar yağışıyla tabiat ayrı bir güzelliğe büründü.
Bitkilerin kahverengi, yeşil, sarı ve turkuaz renklerinin beyazla buluştuğu parkta, muhteşem ve doyumsuz manzaralara sahne oldu.
Kar yağınca kış cenneti Erzurum'da kartpostallık görüntüler oluştu

Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat

Kaynak: AA


kultur-sanat

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