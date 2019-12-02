Haberler » Güncel » Kar yağıncaya kadar asfalt yamaya devam - Haber

Kar yağıncaya kadar asfalt yamaya devam

Düzce Belediyesi asfalt yama ekibi 3 farklı noktada yol düzenleme ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

02.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10Kar yağıncaya kadar asfalt yamaya devam
Düzce Belediyesi asfalt yama ekibi 3 farklı noktada yol düzenleme ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi hava şartları uygun olduğu süre içinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bozulan ve çöken cadde ve bulvarlarda tespit yapan ekipler, Azmimilli, Uzunmustafa Mahalleleri ile Kervan kavşağında yama çalışması yaptı. Araç trafiğinin akışı için büyük önem arz eden yol durumlarına kısa sürede müdahale eden ekipler, rezervde bulunan asfalt malzemeleri ana arterler başta olmak üzere daha önce geçici çözüm olarak parke taş uygulanan noktalarda kullanmaya özen gösteriyor. Vatandaşlardan sabır ve anlayış talep eden ekipler, asfalt rezervinin sonuna kadar ihtiyaç olan tüm noktalara uygulanacak şekilde kullanılacağını belirtti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çelik: "(Adil Öksüz) Aranan peşinde olduğumuz kim varsa dünyanın neresinde biliyoruz ele geçirmeye... - Haber
18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
12:00 Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi
11:31 Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu
10:55 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:55:09