Şehir merkezinde kar yağışından görüntüAraçlardan görüntüÜzeri battaniye kapalı olan araçtan görüntüSürücülerden Dursun Şeker'in konuşması - Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı. Bazı sürücüler soğuk hava ve kardan araçlarını korumak için üstlerini battaniye ile örttü.

Sürücülerden Dursun Şeker, kentte soğuk ve kar yağışının etkili olmaya başladığını belirerek, "Aracımın üstünü her zaman örtüyorum. Çünkü örtü ile özellikle ön camı buzdan koruyabiliyorum." dedi.

Kaynak: AA