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Kar yağışı

Şehir merkezinde kar yağışından görüntü Araçlardan görüntü Üzeri battaniye kapalı olan araçtan görüntü Sürücülerden Dursun Şeker'in konuşması - ArdahanArdahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

02.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:55
Şehir merkezinde kar yağışından görüntü
Araçlardan görüntü
Üzeri battaniye kapalı olan araçtan görüntü
Sürücülerden Dursun Şeker'in konuşması - Ardahan
Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı. Bazı sürücüler soğuk hava ve kardan araçlarını korumak için üstlerini battaniye ile örttü.
Sürücülerden Dursun Şeker, kentte soğuk ve kar yağışının etkili olmaya başladığını belirerek, "Aracımın üstünü her zaman örtüyorum. Çünkü örtü ile özellikle ön camı buzdan koruyabiliyorum." dedi.
Kar yağışı

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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: Kar yağışı


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