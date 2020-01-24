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Kar yağışı

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

24.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:04
'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Çocuklar kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
Ekipler, kardan kapanan Cumhuriyet ve caddelerindeki yol ve kaldırımları temizledi.
Bazı esnaf da güne iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek başladı.
Eruh ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, belediye olarak yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatarak, ilçe merkezdeki kapanan tüm sokak ve caddeleri kar açma araçlarla temizlediklerini söyledi.
Kar yağışı

Aydınlar, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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