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Kar yağışı

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kaza nedeniyle kapandı.

07.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:04
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir- kara yolunda trafik akışı kaza nedeniyle kapandı.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü.
Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.
İzmir-Ankara kara yolu, Kovukdere mevkisinde meydana gelen trafik kazası ve yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Sabah saat 05.00'da kapanan yol kaza yapan tırların kaldırılmasıyla 07.25'de ulaşıma açıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.
Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması sürüyor.
İlçe genelinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kar yağışı

Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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