Kar yağışı
Yoğun kar yağışı Kızılmeydan'dan görünüm Kar yağışı altında yürüyen insanlar Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
15.03.2020 00:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:37
Yoğun kar yağışıKızılmeydan'dan görünümKar yağışı altında yürüyen insanlarKar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya 'nın başkenti Moskova 'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kar yağışı
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