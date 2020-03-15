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Kar yağışı

Yoğun kar yağışı Kızılmeydan'dan görünüm Kar yağışı altında yürüyen insanlar Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

15.03.2020 00:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:37
Yoğun kar yağışı
Kızılmeydan'dan görünüm
Kar yağışı altında yürüyen insanlar
Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya 'nın başkenti Moskova 'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Kar yağışı
Etiketler : Moskova, Rusya, Güncel

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