Kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
17.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:29
Sivas 'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 124 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, il merkezinde dün başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.
Belediye ekipleri, yollar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 124 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, il merkezinde dün başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.
Belediye ekipleri, yollar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kar yağışı
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları