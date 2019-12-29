Haberler » Güncel » Kar yağışı altında, kar banyosu yaptılar - Haber

Kar yağışı altında, kar banyosu yaptılar

KAYSERİ'de Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, kar yağışı altında kar banyosu yaptı.

29.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:16 Kar yağışı altında, kar banyosu yaptılar

KAYSERİ'de Kar Kaplanları Kulübü üyeleri, kar yağışı altında kar banyosu yaptı.

Erciyes ve çevresinde kar banyosu yaparak ve buzlu suya girerek isimlerini duyuran Erciyes Kar Kaplanları Spor kulübü üyeleri, merkez Melikgazi ilçesi Kızıltepe Mahallesi'nde bir araya geldi. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı kulüp üyeleri, önce kar topu oynadı, ardından kar yağışı altında soyunarak kar banyosu yaptı. Kulüp lideri Osman Doğan, sağlıklı yaşam için herkesin kendilerine uygun bir sporu yapması gerektiğini söyleyerek, "Başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere salgın hastalıklardan korunabilmek adına spor önemli. Yılın 52 haftasında sporu çeşitli parkurlarda sabahın ilk ışıkları ile yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2- 3 saat süren dağ ve tepelerdeki yürüyüşten sonra vücudumuzu ısıtarak kar banyosu yapıyoruz. Grip, nezle olmuyoruz. Sağlığımızı, sabah yürüyüşü ve kar banyosuna borçluyuz" dedi.



Erciyes Kar, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42   TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
16:42   Düzce'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haber
16:40   Bakan Pakdemirli'den, Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
16:40   Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı - Haber
16:37   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:44:26