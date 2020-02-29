Kar yağışı altında Mehmetçik'e destek

MUŞ'ta, yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasının ardından, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek vererek, İdlib 'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde basın açıklaması düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda platform üyesi ile vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasıyla halk, devlete ve TSK'ya destek verdi. Yoğun kar yağışı altında yapılan basın açıklamasının ardından, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.