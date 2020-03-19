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Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü

ANKARA, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

19.03.2020 02:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 02:06
Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü

ANKARA, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 

Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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