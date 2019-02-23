Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Oluyor

İstanbul
'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa
yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.
Şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam eden yağışın Avrupa yakasında Büyükçekmece
, Başakşehir
, Arnavutköy
, Silivri
ve Çatalca
'da etkisini artırdığı kaydedildi.
Yağış, Çatalca Merkez
ve Binkılıç
mahalleleri ile Silivri'nin Merkez, Çavuşlu
, Büyük Sinekli, Çayırdere ile Sayalar mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışından dolayı bazı araçlar yolda kalırken, D100 karayolu ile TEM
otoyolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde yağışın etkisinin artması bekleniyor.
Silivri, İstanbul, Avrupa, Kar, Güncel
Kaynak: AA