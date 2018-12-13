- Kar
yağışı çocukları sevindirdi, araç sahiplerine zor anlar yaşattı
BİNGÖL - Bingöl
'ün belirli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çocuklar sevindi, araç sahipleri de zor anlar yaşadı. Bingöl'ün Karlıova
ilçesinin tamamında, Yedisu
ve Solhan
'ın ise belirli bölümlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Karlıova tamamen, Solhan'da ise Arakonak
beldesi ve bazı köyler beyaza büründü.Kara en çok çocuklar sevindi. Bazı çocuklar okula giderken kartopu oynadı, bazıları ise karda güçlüklü okulla gitti.Sürücülerde kar altına kalan araçlarını güçlükle yola çıkardı.Vatandaşlar, erken yağan kar nedeniyle, bu yılın daha güzel geçeceğini belirtti.Öteyandan kar, Karlıova ilçesine ayrı bir güzellik kattı.
Solhan,Karlıova,Bingöl,Kar
13 Aralık 2018 Perşembe 13:20