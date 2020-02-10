Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi

Meteororoloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İşte 11 Şubat Salı günü eğitime ara verilen iller...

SİİRT

Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi. Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle tatil bir gün daha uzatıldı. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

GİRESUN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.