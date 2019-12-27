Haberler » Güncel » Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı - Haber

Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

27.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:48 Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı
'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda, vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken kar birikintilerini temizledi. Yağış nedeniyle araç ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri de Erzurum-Kars ve Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, Yakutiye kent meydanında kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:52   TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Haber
00:51   Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Haber
00:50   Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
00:48   Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Haber
00:44   Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
28.12.2019 01:00:19