Kar Yağışı Etkili Oldu

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Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.Kent merkezinde kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazıları ise yağışın tadını çıkararak fotoğraf çektirdi.Belediye ekipleri kent merkezindeki ana caddeler ile yüksek kesimdeki mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan Pütürge ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Pütürge ilçesinde okulların tatil edildiğini söyledi.