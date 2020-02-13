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Kar yağışı etkili oldu

Kayseri kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj Kent merkezindeki trafiğin akışı İş makinelerinin çalışması - KayseriKayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve...

13.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:43
kent merkezinde karlı yolda yürüyen insanlar
Belediye ekiplerinin yaya yollarını kardan temizleme çalışması
Başına poşet geçiren bir vatandaş ile röportaj
Kent merkezindeki trafiğin akışı
İş makinelerinin çalışması
- Kayseri
Kayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 farklı noktada 44 araç ve 102 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı etkili oldu

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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