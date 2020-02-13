Haberler » Güncel » Kar yağışı etkili oldu -Drone - Haber

Kar yağışı etkili oldu -Drone

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:08
'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kent merkezinde yaklaşık 30 santime ulaşan kar kalınlığı ilçelerde de etkisini gösteriyor.
Kar yağışı etkili oldu -Drone

Malatya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:42:52