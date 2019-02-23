Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor - Tekirdağ

Şehir merkezi ile Malkara
, Şarköy
ve Saray
ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah
saatlerinde başlayan ve Süleymanpaşa
, Şarköy, Saray ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüyen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ana arterler ile Tekirdağ- Hayrabolu
ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.
Bu arada şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yolun bulunmadığı kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Bölgede bazıları şarampole devrilme şeklinde trafik kazaları da meydana geldi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.
Şarköy, Malkara, Tekirdağ, Kar, Güncel
Kaynak: AA