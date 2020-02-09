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Kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

09.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 01:15
'te dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde sürücülere zor anlar yaşattı.
Karabük- kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve 'a bağlanan D-100 kara yolunda da ulaşımda aksama yaşanıyor, zaman zaman trafik duruyor.
Karayolları ekipleri, güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalışıyor.
Bu arada ilçelerde de yağış nedeniyle sürücülerin yolda ilerlemekte zorlandığı ve araçların kaydığı görüldü.
Kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: AA


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