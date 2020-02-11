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Kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

11.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:54
'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.
'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük Valiliğince merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilmişti.
Kar yağışı etkili oluyor

Karadeniz, Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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