Kar yağışı etkili oluyor
Uşak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
16.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:48
Uşak 'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Uşak merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ilçelerde öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Merkezde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Uşak İl Özel İdaresi, Karayolları 25. Şube Şefliği ve Uşak Belediyesi yolları açık tutmak için bir dizi önlem aldı.
Uşak merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ilçelerde öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Merkezde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Uşak İl Özel İdaresi, Karayolları 25. Şube Şefliği ve Uşak Belediyesi yolları açık tutmak için bir dizi önlem aldı.
Kaynak: AA
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