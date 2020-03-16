Menü
Haberler ›› Güncel ››Kar yağışı etkili oluyor - Güncel

Kar yağışı etkili oluyor

Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

16.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:33
Kars 'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla bazı besiciler zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıkamış, Akyaka, Kars, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti