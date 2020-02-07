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Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı.

07.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:42
'da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı'nda da gece yağan kar nedeniyle ağaçlar ve yollar adeta beyaza büründü. Karın yağdığı Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbulluların hasret kaldığı kar, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde de karın yağdığı Aydos Ormanında ağaç dalları, yollar ve bitkiler adeta beyaza büründü. Karla kaplanan Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu.
(Halit Arslan/İHA)
Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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