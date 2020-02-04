Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Erzincan, Ağrı, Kayseri, Sivas , Bingöl , Van ve Tunceli'nin bazı ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatildi.

ERZİNCAN'DA OKULLAR BİRGÜN TATİL EDİLDİ

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." dedi.

AĞRI

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

SİVAS

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler ile hamile ve engelli kamu personelinin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışının ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba (yarın) günü ara verildiği açıklandı.

Kiğı kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kiğı ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat'ta (yarın) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

VAN

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.