Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS
Sarıkamış kent merkezinde kar yağışı Beyaza bürünen ağaçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj Trafikte seyreden araçlar Karda ilerlemekte zorlanan araç Ekiplerin kar küreme çalışması KARS - Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:04
Sarıkamış kent merkezinde kar yağışı Beyaza bürünen ağaçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlarVatandaşlarla röportaj Trafikte seyreden araçlarKarda ilerlemekte zorlanan araçEkiplerin kar küreme çalışmasıKARS - Kars 'ta aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış'ta soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS
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