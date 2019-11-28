Haberler » genel » Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi - Haber

Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi

Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi Beytüşşebap'ta aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yaylada bulunan göçerler zor anlar yaşadı Hazırlıklarını tamamlayamayan göçerler, kar yağışı nedeni ile apar topar ilçeye indiŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde...

28.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:57
Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi
'ta aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yaylada bulunan göçerler zor anlar yaşadı
Hazırlıklarını tamamlayamayan göçerler, kar yağışı nedeni ile apar topar ilçeye indi
ŞIRNAK - 'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde bulunan göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile zor anlar yaşadı. Yaylalarda bulunan göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile ilçeye döndü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki Faraşin yaylasında kar yağışı etkili oldu. Yaz aylarında bölgenin birçok yerinden Faraşin yaylasına gelen göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yayladan inmek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu yaylada kalan son göçerler kar yağışının ardından yaylayı terk etti. İki gün boyunca yürüyen çobanlar, kendilerine emanet edilen hayvanları sağ salim şehre getirdi. Beeytüşşebap ilçe merkezine inen göçerler 7 ay boyuna yaylada kaldıktan sonra sürülerini yayladan indirdi.
Sürüleri yayladan indiren çobanlar, "6 ay önce yaylaya çıkmıştık şimdi kar yağınca mecbur gelmek zorunda kaldık. Kar yağdı havalar soğudu. Çok zorlu bir iş, 2 gündür yoldayız köyümüze yeni geldik. Artık ilkbahar aylarına kadar ahırlarda besleyeceğiz hayvanlarımızı. Yaylada kalan son kişilerdik şimdi bizde kar nedeniyle oradan indik" dedi.
Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi

Beytüşşebap, Şırnak, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
13:19 Ecdadın yattığı tarihi mezarlıkların bakım ve onarımına başlandı
13:16 Oyuncu Mehmet Aslan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında beraat
13:05 Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor
12:55 Engelsiz ressamdan "Umut: Duvarımdaki Renkler" sergisi
12:53 Şehit ateşi Bartın'a düştü
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
28.11.2019 13:23:22