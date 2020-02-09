Haberler » Güncel » Kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu - Haber

Kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.

09.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:13
'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü.
Kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte bulunun Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üçkümbetler ve Yakutiye Medresesi havadan görüntülendi.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle havadan farklı bir güzellik sundu.
Kartpostallık görüntüler sunan tarihi mekanların kuş bakışı manzarası seyir zevki yaşatıyor.
Kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Çifte Minareli Medrese, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:00:55