Haberler » Güncel » Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

03.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:02 Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle , ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman Sincik-Malatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çelikhan, Sincik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:43   Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
15:42   BM,  İdlib'e 89 TIR insani yardım gönderdi - Haber
15:37   Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi - Haber
15:37   Ortahisar'da bir yılda 2 bin 119 çiftin nikahı kıyıldı - Haber
15:37   Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü - Haber
15:21   Son dakika: İran'ın tehditleri sonrası ABD'den açıklama: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
3.01.2020 15:45:48