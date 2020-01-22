Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. İBB'nin duyurusunda don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

İBB'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi. Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların ev ve iş yerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.