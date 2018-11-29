Kar Yağışı İlçe İlçe Kendini Göstermeye Başladı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinden sonra kar yağışı Hayrabolu
ve Muratlı
ilçelerinde de kendini göstermeye başladı
Meteorolji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'a Malkara ilçesinden giriş yapan kar yağışı, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, Tekirdağ'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi. - TEKİRDAĞ
Hayrabolu,Malkara,Tekirdağ
29 Kasım 2018 Perşembe 01:55