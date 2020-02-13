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Kar yağışı Karabük'ü esir aldı

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, sürücüler karla kaplanan ve kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandı.

13.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:49Kar yağışı Karabük'ü esir aldı
'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, sürücüler karla kaplanan ve kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandı.

Sabaha karşı başlayan ve kısa sürede tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası sürücülerin bir çoğu yollarda kalırken, bazıları ise zincir takarak yollarına devam edebildi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte buz tutan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kayganlaşan yolda araçlar kayarken, birçok maddi hasarlı ve yaralamalı kazalarda meydana geldi. Karabük Belediyesine ait tuzlama araçları da tuzlama yaptıkları sırada zorlandı. Bir tuzlama aracı buzlanan yolda geri geri kaydı.

Bazı vatandaşlar aldıkları tuzlarla yolları tuzlarken, yoğun kar yağışı nedeniyle bir vatandaş da kuşlara yem atarak besledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle T.K (27) yönetimindeki 34 BLB 582 plakalı cip, 5000 evler semti Bulak Kavşağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan S.K (44) ve Ş.O'ya çarparak yoldan çıkarak askıda kaldı. Ambulansın güçlükle ulaştığı yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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