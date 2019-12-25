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Kar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kütahya'da aniden başlayan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

25.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:10 Kar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralı
'da aniden başlayan kar yağışı dolayısıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Uşak-Kütahya yolu Çavdarhisar ilçesi Susuzkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Yılmaz yönetimindeki 43 NZ 571 plakalı otomobil, yağan sulu kar nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhan Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Merve, Ali Hamza, Feyza, Cevdet ve Asiye Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Kütahya, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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