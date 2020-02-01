Kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı

Karabük
'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani
'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu
'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Eflani'de 41, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Sadece Eflani ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.