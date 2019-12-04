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Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

04.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:53Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili
'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yolda trafik jandarma timleri trafik akışını kontrollü sağlıyor. Kar lastiği takmayan araçların geçişine izin verilmezken, sürücülere cezai işlem de uygulanıyor. ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla olası kazaların da önüne geçilmiş oluyor. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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