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Kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

08.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:31
'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Şehir merkezinde ve yüksek yerlerde tesirli olan kar yağışı, etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışıyla tarihi binalar ve camiler güzel bir görüntü oluşturdu.
Çocuklar kar yağışını fırsat bilerek, kar topu oynadı.
Ulu Cami, Yeşil Cami, Tophane gibi şehrin tarihi yerlerini ziyaret eden turistler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında bir derece olan kentte, belediye ekipleri ise ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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