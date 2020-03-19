Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
19.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:41
Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA